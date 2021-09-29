Olimpiakos maçı öncesi Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku
UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mesut Özil son antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe'de gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil, sarı lacivertlilerin Olimpiakos maçı için yapılan son antrenmanda yer almadı.
A Spor'un haberine göre; Tecrübeli yıldızın Olimpiakos'a karşı forma giymesi beklenmiyor
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