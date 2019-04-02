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  4. 02 Nisan 2019 08:04

Olympiakos, Kostas Fortounis için Fenerbahçe'den 10 milyon euro istedi

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Yunan 10 numara Kostas Fortounis için kulübü Olympiakos'tan cevap geldi. Yunan orta saha Kostas Fortounis için kulübü Olympiakos en az 10 milyon euro bonservis ücreti istedi.

Olympiakos, Kostas Fortounis için Fenerbahçe'den 10 milyon euro istedi
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Olympiakos'un başarılı oyuncusu Kostas Fortounis için Yunan ekibinden çarpıcı bir talep geldi.

26 yaşındaki futbolcu için Yunan basını, Olympiakos'un istediği bonservis bedelini açıkladı. Habere göre Yunan ekibi, Fortounis için Fenerbahçe'den 10 milyon euro bonservis bedeli istedi. Fenerbahçe'nin bu talep karşısında geri adım attığı ve mali durumu nedeniyle transferin gerçekleşmesinin zor olduğu aktarıldı.

Fortounis'in de Fenerbahçe yerine İtalya Serie A'ya transfer olmak istediği ve Türkiye'ye sıcak bakmadığı aktarıldı.

Bu sezon Olympiakos formasıyla 15 gol atıp 12 asist yapan 26 yaşındaki Kostas Fortounis, 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Fenerbahçe , Olympiakos , Kostas Fortounis
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