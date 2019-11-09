Ömer Bayram ve Feghouli bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

Bu sezon başından beri gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer Bayram, Gaziantep FK maçında da başarısını sürdürdü.

Ömer, müsabakanın 21. dakikasında uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Ömer, 66. dakikada yerini Jean Michael Seri'ye bıraktı.

Bu sezon 10 resmi maçta görev alan Ömer Bayram’ın 3 de asist bulunuyor.

FEGHOULI DE SİFTAH YAPTI

Mücadelenin 43. dakikasında sahneye çıkan Feghouli takımının ikinci golünü kaydetti. Yıldız futbolcu böylece bu sezon ilk gol atmış oldu. Maça 11’de başlayan başarılı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Bu sezon 12 resmi karşılaşmada görev alan 29 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon 40 resmi maçta 13 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

TAYLAN SAHNEYE ÇIKTI

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan Taylan Antalyalı, Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı formayla ilki yaşadı. Taylan 87. dakikada Adem Büyük’ün yerine dahil oldu ve ilk Galatasaray forması giyme heyecanını yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu BB Erzurumspor ile geçtiğimiz sezon 32 resmi müsabakada 6 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

EMRE TAŞDEMİR'DEN ASİST

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Gaziantep FK maçında Yuto Nagamoto’nun yerine görev verdiği Emre Taşdemir karşılaşmada başarılı bir performans sergiledi. Emre müsabakanın 43. dakikasında da Sofiane Feghouli’nin golünde pası veren isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk asistini yaptı.

Emre Taşdemir bu sezon daha önce de Sivasspor maçında görev almıştı. Mücadele 11’de başlayan Emre 90 dakika forma giydi.

İLK MAÇ GALATASARAY'IN

İki takım lig tarihinde ilk kez mücadele etti. İlk randevundan sarı-kırmızılılar galip çıktı. Aslan puanını 19’a yükseltirken, kırmızı-siyahlılar ise 15 puanda kaldı.

Gaziantep FK ile Galatasaray ilk maçını daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu’nda oynamıştı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı.

