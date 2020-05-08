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  4. 08 Mayıs 2020 12:27

Önce Rıdvan Dilmen, şimdi de Ercan Taner! Karara isyan etti

BeIN Sports'un deneyimli spikeri Ercan Taner, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin haziranda tekrar başlamasına isyan etti. Taner, "Ben bu işte yokum" dedi.

Önce Rıdvan Dilmen, şimdi de Ercan Taner! Karara isyan etti
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Yayıncı kuruluş Digiturk'ün beIN Sports kanalında Süper Lig maçlarını anlatan Ercan Taner, Sözcü'deki köşe yazısında liglerin başlatılma kararına çok sert tepki gösterdi.

Bu kararın büyük bir risk teşkil ettiğini savunan deneyimli spiker, ailesinden de iki kişinin korona virüs tedavisi gördüğünü söyledi.

Taner, şunları kaydetti:

"STATLARDA MAÇ ANLATMAYACAĞIM"

"Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Biri yoğun bakımda tedavi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var.

Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır."
 
 

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