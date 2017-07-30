Orkan Çınar’dan Quaresma’ya gözdağı

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar forma yarışında iddialı olduğu söyledi.

BJK TV'ye konuşan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, “Takımda beklediğim gibi tam bir aile ortamı var. Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'a gelmemdeki en büyük nedenim Şenol hocadır. Genç oyuncularla arasının nasıl olduğunu biliyorum. Kendimi kanıtlamak ve sürekli oynayan futbolcular arasına girmek istiyorum. Quaresma ile iki gün antrenman yaptım. Maçlarda gördüğümden bile daha iyi. Ben de iyi olmasam buraya gelemezdim. Kendimden gayet eminim. Rakibim kim, fark etmez. Forma için elimden geleni yapacağım, kararı hocamız verecek” dedi.