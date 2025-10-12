Osimhen ve Ndidi'nin bulunduğu uçakta korku dolu anlar

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Victor Osimhen ve Wilfried Ndidi'nin de yer aldığı Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, Angola'ya acil iniş yaptı.

Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta panik dolu anlar yaşandı. Kalkıştan 25 dakika sonra ön camın patlaması nedeniyle uçak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen ve Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Wilfried Ndidi'nin de yer aldığı uçak, Angola'ya güvenli bir şekilde iniş yaptı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nijerya Milli Takımı’nı taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra ön camda oluşan çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentindeki havaalanına acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Victor Osimhen’in de içinde yer aldığı kafileye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Beşiktaş Kulübü ise "Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır. Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir." açıklamasını yaptı.

 

