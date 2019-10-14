Ozan Tufan bedavaya Crystal Palace yolcusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmedi. Mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Crystal Palace nabız yokluyor.

Ozan geçtiğimiz günlerde, "Kadro dışı bırakıldığımda kimse beni aramadı. Her şeyi kendim yaptım" demişti. Bu sözler, bir anlamda Ozan'ın kırgınlığını da gözler önüne serdi.

A Milli futbolcunun, Fenerbahçe'yle mukavele yenilemek yerine ara transferde veya sezon sonunda Crystal Palace Kulübü'ne imza atacağı konuşuluyor. Ozan Tufan'ın Fransa maçında da yakın markaja alınacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen adam ilen edilen Ozan Tufan sezon başında geri dönmüştü. Sarı lacivertlilerde önce formayı alan Ozan Tufan ardından kaptanlığa kadar yükseldi. Ersun Yanal'ın jokeri olan Ersun Yanal hem orta sahada hem de sağ bekte takımın kilit isimlerinden oldu.

