ÖZET | Ankaragücü Fenerbahçe maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oldu. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe Başkent deplasmanında Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Ankaragücü Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanidze'den ve 75. dakikada Gerson Rodrigues'den geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6'da Serdar Aziz'den geldi.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 20'e yükseltirken, Fenerbahçe, 38 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edereken, Ankaragücü, Gençlerbirliği deplasmanında ter dökecek.

ALTAY'A ANKARA'DA SICAK KARŞILAMA

MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır’ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı.

Süper Lig’in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe’yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır’a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır’ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi.

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmanın 3. dakikasında Ozan Tufan'ın MKE Ankaragücü kalesini karşıdan gören pozisyonda sert şutunda top, direğin üstünden auta gitti.

dakikada Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda topu, MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich yumruklarıyla uzaklaştırdı.

dakikada Lobjanidze'nin ceza alanının sağından yaptığı ortada Rodrigues'in kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.

dakikada Sedat Ağçay'ın pasında topla buluşan Michalak, kalesini terkeden Altay Bayındır'ın üzerinden topu kafayla aşırdı. Meşin yuvarlakla Fenerbahçe ceza alanında buluşan Lobjanidze, MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

dakikada Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yerden sert şutunda kaleci Friedrich'in çeldiği topu Alihan Kubalas uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Tolga Cigerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta gitti.

dakikada Lobjanidze'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda topu Altay Bayındır, ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto, Lukasik, Sedat Ağaçay, Faty, Lobjanidze, Michalak, Rodrigues

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muric

Gol: Dk. 13 Lobjanidze (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 41 Isla (Fenerbahçe)

