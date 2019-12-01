ÖZET | Başakşehir 2-0 Antalyaspor maç sonucu!

Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor'u konuk etti. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede Başakşehir kilidi 60. dakikda Clichy'nin ceza sahası dışından attığı golle açmayı başardı. Bu golün hemen ardından ikinci golü bulan Başakşehir Danijel Aleksic ile durumu 2-0'a getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Başakşehir Antalyaspor maçı özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan’ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. dakika Nazım’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk’un şutunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.

dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca’nın içeri verdiği pasta Berkay’ın plase vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

dakikada İrfan’ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy’nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Clichy’nin verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 BAŞAKŞEHİR - ANTALYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mehmet Metin xx

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Behich x (Kerim dk. 58 xx), Epureanu xx, Ponck xx, Clichy xxx, İrfan Can Kahveci xx, Mehmet Topal xx, Elia xxx (Arda dk. 85 ?), Berkay Özcan x (Aleksic dk. 46 xxx), Visca xx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Muhammet, Demba Ba, Viera, Azubuike, Robinho, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Ferhat x, Nazım Sangare x, Celutska xx, Diego xx, Tarık Çamdal xx, Charles xx, Ufuk Akyol xx, Hakan Özmert xx (Leschuk dk. 66 xx), Doğukan Sinik xx, Aatif x (Fredy dk. 78 ?), Mukairu x

Yedekler: Boffin, Salih, Dala, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Clichy (dk. 60), Aleksic (dk. 63) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir)

