ÖZET | Fenerbahçe - Kırklarelispor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Kırklarelispor'u konuk etti. Turun ilk maçında Kırklarelispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe Kadıköy'de oynanan ikinci maçta rakibini 1-0 mağlup ederek, yarı final biletini aldı. Fenerbahçe - Kırklarelispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golu 57. dakikada Mehmet Ekici^nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir'den dönen topu tamamlayan Mevlüt Erdinç kaydetti.

FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Miha Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. dakikada Kırklareli savunmanın uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici’de kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı çıktı. dakikada Tolga Ciğerci’nin pasında topla buluşan Mehmet Ekici, savunmanın arkasına sarkan Ferdi’yi gördü. Genç futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak top yan ağlarda kaldı. dakikada Tolgay Arslan, savunmadan seken topla ceza sahasına girerken yerde kaldı, boşta kalan topu Mevlüt tamamladı ancak kaleci İbrahim gole izin vermedi. dakikada Tolgay Arslan’ın ara pasında ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç önce düzeltti ardından şutunu attı ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest atışı Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta çıktı. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Falette, sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. dakikada Emre Keleşoğlu ceza sahası önüne kadar gelip Caner Koca’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti. FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Falette, Rami, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Tolga Ciğerci, Mevlüt Erdinç

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Yüksel Şişman, Hacı Ömer Doğru, Mert Sinan Pekesen

Sarı kartlar: Dk. 13 Hacı Ömer Doğru, Dk. 33 Bahadır Çiloğlu (GMG Kırklarelispor)**

