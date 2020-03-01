ÖZET | Galatasaray Gençlerbirliği maç sonucu: 3-0

Galatasaray - Gençlerbirliği Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, Gençlerbirliği'ni de 3-0'lık net bir skorla geçerek galibiyet serisini 8'e çıkardı. Galatasaray Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Ryan Donk, 33. ve 69. dakikada Radamel Falcao'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e çıkarırken, Gençlerbirliği 27 puanda kaldı.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe derbisi 11’ine göre Gençlerbirliği karşısında 1 değişiklik yaptı. Terim, cezalı Younes Belhanda’nın yerine Taylan Antalyalı’ya görev verdi.

Süper Lig’in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, kazanan kadrosunu bozmadı. Terim, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi mağlup eden kadroda tek değişiklik yaptı ve kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda’nın yerine Taylan Antalyalı’ya şans verdi.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Emre Akbaba, Florin Andone, Jesse Sekidika ve Emin Bayram yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda Marino Lemina cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ dakikada Mairano’nun sağ kanattan yaptığı ortada Gençlerbirliği savunmasından Ramos ters bir vuruş yaptı, top az farkla kornere çıktı. dakikada kazanılan korner atışında Ömer Bayram arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Donk kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu. 1-0 dakikada Galatasaray etkili geldi. Onyekuru’nun pasında sağdan ceza sahasına giren Mariano, kale sahası içindeki Saracchi’ye gönderdi. Bu futbolcu net pozisyonda topa yetişemedi. Feghouli’nin uzun pasında hareketlenen Mariano sağ kanatta topla buluştu ve savunmanın arkasına gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Falcao düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0 GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler , Volkan Ahmet Narinç , Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera , Mariano , Marcao , Donk , Saracchi , Seri , Ömer , Feghouli , Onyekuru , Taylan , Falcao

Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emre Akbaba, Andone, Sekidika, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gençlerbirliği: Nordfeldt , Ahmet Oğuz, Ramos, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Yasin, Sio

Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Nadir, Beijnen, Rahmetullah, Seuntjens, Soner Dimken, Diallo, Ömer Tatlısu, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Donk (dk. 3), Falcao (dk. 33) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yasin, Baiano, Sio (Gençlerbirliği), Donk (Galatasaray)



