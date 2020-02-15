ÖZET | Konayspor - Göztepe maç sonucu: 1-3

Süper Lig'de 22. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Göztepe oldu. Konyaspor - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Aykut Kocaman'ın ardından Bülent Korkmaz ile yola devam etme kararı alan İttifak Holding Konyaspor, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

İttifak Holding Konyaspor'un golünü 34. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Göztepe'nin golleri 39. dakikada Serdar Gürler, 68. dakikada Andre Castro ve 74. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 33'e yükseltti. İttifak Holding Konyaspor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

22. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda, top kale direğinden döndü.

23. dakikada Guilherme ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, Alpaslan Öztürk topu kornere çıkardı.

25. dakikada Shengelia'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Shengelia'nın sağ kanattan ortasında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan korner çizgisine inen Napoleoni'nin pasında arka direkte müsait durumda bulunan Serdar Gürler'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

48. dakikada Napoleoni'nin pasında ceza sahası içinde topa buluşan Kamil Wilczek'in vuruşunda, top yandan auta çıktı.

60. dakikada Halil Akbunar'ın pasına hareketlenen Napoleoni, ceza alanı içinde kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesiyle ofsayt olduğu tespit edilen pozisyonda, hakem Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.

68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan ceza alanına giren Napoleoni'nin ortasında Mak'ın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Castro, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

72. dakikada Shengelia'nın ceza sahasının sağ köşesinden sert şutunda, kaleci Göktuğ Bakırbaş topu kornere çeldi.

74. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in orta sahadan pasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar, aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-3.

KONYASPOR - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Mak), Jonsson (Dk. 70 Hadziahmetovic), Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Hurtado), Bajic

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro (Dk. 84 Borges), Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 88 Mossoro), Napoleoni, Halil Akbunar, Kamil Wilczek (Dk. 73 Jerome)

Goller: Dk. 34 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 68 Castro, Dk. 74 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Guilherme, Dk. 50 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

