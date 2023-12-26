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Panathinaikos, Fatih Terim'i açıkladı

Panathinaikos, Fatih Terim'i açıkladı
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Yunan kulübü Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini duyurdu.

Panathinaikos'ta basketbolda Ergin Ataman'ın ardından futbolda Fatih Terim dönemi başlıyor.

Yunanistan ekibi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.

Yunan ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyuruldu. Açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.

Yunan kulübü, beklenen ayrılığı da resmen açıkladı ve teknik direktör Ivan Jovanovic'e veda edildi.

Fatih Terim, son olarak Aralık 2017-Ocak 2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

YARIN GİDİYOR

Panathinaikos ile anlaşmaya varan Fatih Terim, sözleşme imzalamak için yarın Atina'ya gidecek.

Terim'in Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kulüp, sosyal medya hsabından Fatih Terim'i bu görselle duyurdu

3 KEZ DERBİYE ÇIKABİLİR

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos ile ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Panathinaikos'un basketbol takımında ise Türk hoca Ergin Ataman görev alıyor.

Etiketler Panathinaikos Fatih Terim
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