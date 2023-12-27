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Panathinaikos'la anlaşan Fatih Terim'den Yunanca paylaşım

Panathinaikos'la anlaşan Fatih Terim'den Yunanca paylaşım
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Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörlük görevine getirdiği Fatih Terim sosyal medya hesabından kulübün paylaşımını alıntılayarak "Merhaba Panathinaikos" açıklamasını yaptı.

Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" başlığıyla yer alan açıklamada, "En iyi Türk teknik direktör takımın başına hemen geçiyor" bilgisi verildi.

Terim'in kariyerine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Fatih Terim'e Panathinaikos ailesine hoş geldin diyoruz" ifadesi kullanıldı.

FATİH TERİM'DEN İLK MESAJ

Başarılı teknik adam da sosyal medya hesabından kulübün paylaşımını alıntılayarak "Merhaba Panathinaikos" açıklamasını yaptı.

Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Etiketler fatih terim panathinakos yunanistan paylaşım teknik direktör
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