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Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in modunu düşüren tezahürat

Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'in modunu düşüren tezahürat
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Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, THY Euroleague'deki Kızılyıldız maçı için OAKA'ya gitti. Fatih Terim tribünleri selamladığı sırada kulüp başkanı Giannis Alafouzos'un protesto edilmesi dikkat çekti.

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Ergin Ataman ile bir araya geldi.

THY Euroleague'deki Panathinaikos-Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi.

Newsbreak'in aktardığı habere göre Fatih Terim'in OAKA'da tribünleri selamladığı anlarda taraftarlar, Giannis Alafouzos'u protesto etti.

Öte yandan aynı maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldığı aktarıldı.

Ivan Jovanovic tezahüratlarının alkış aldığı vurgulandı.

Etiketler Panathinaikos fatih terim Panathinaikos
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