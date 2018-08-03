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  4. 03 Ağustos 2018 17:15

Pepe gidiyor, yerine o geliyor...

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Aboubakar. Portekiz basını siyah beyazlıların Aboubakar için Porto'ya takas teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Pepe gidiyor, yerine o geliyor...
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Beşiktaş 2016-2017 sezonunda Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ı tekrar kiralamak için çok ısrarcı. Correio da Manha'nın haberine göre Porto'nun bu oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında bir değere satmama inadı bu transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel. Fakat Pepe'yi de bu alışverişe dahil ederek 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini düşürebilir Dragonlar.

PEPE PORTO'YA GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Bu arada 35 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe de Real Madrid kariyerine başlamadan önce formasını giydiği Porto'ya tekrar dönmeye oldukça sıcak bakıyor.

Teknik Direktör Sérgio Conceição; Marcano'nun ayrılığı sonrası Reyes'inde olası ayrılığı ve Mbemba'nın sakatlığı sebebiyle stoper bölgesi için Porto yönetiminden transfer talebinde bulunduğu iddiaları daha önce spor basınına da yansımıştı. Aboubakar Kartal formasıyla 38 maçta 9 gol kaydetmişti. 

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