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PFDK'dan Beşiktaş'a ''çirkin ve kötü tezahürat'' cezası

PFDK'dan Beşiktaş'a ''çirkin ve kötü tezahürat'' cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Corendon Alanyaspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a bazı tribün bloklarının bloke edilmesi cezası verdi.

TFF'nin sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ın, 21.12.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108, Doğu Üst Tribün 415 ve Güney Alt Tribün 121 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.

Etiketler beşiktaş ceza PFDK
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