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PFDK'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız cezası

PFDK'dan Fenerbahçe'ye 5 yıldız cezası
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PFDK, Türkiye Kupası finalinde seremoniye 5 yıldızlı formayla çıkan Fenerbahçe'ye ihtar cezası verildiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sportif Ekipman Talimatı'nda uyulmadığı gerekçesiyle ihtar cezası verildiğini açıkladı.

PFDK'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ceza pfdk
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