Real Madrid, El Clasico kadrosunu açıkladı
Real Madrid, Barcelona maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Arda Güler kadroda yer almadı.
La Liga'nın 11. haftası El Clasico'ya sahne olacak. Barcelona ve Real Madrid, yarın 17.15'te Spotify Camo Nou'da kozlarını paylaşacak.
Konuk takım Madrid dev maçın kadrosunu açıkladı.
Kadroda Lunin, Kepa, Pineiro, Carvajal, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vini Jr., Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz yer aldı.
ARDA GÜLER YER ALMADI
Sakatlığını atlatan ve takımla idmanlara başlayan Arda Güler, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı.
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