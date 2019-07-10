Riad Bajic: Teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Bolu kampını sürdürüyor. Bolu’da ikinci gününü geçiren yeşil-beyazlı ekip, akşam antrenmanında düz koşu, ısınma, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmalarını yaptı.

Konyaspor’un Udinese'den transfer ettiği, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen forvet oyuncusu Riad Bajic, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bajic, “Yaklaşık 2 sene sonra tekrar Konyaspor'a döndüm. Gerçekten mutluyum. Çünkü burada iyi bir çıkış yakaladım. Sonuçta tanıdığımız oyuncu grubu da var. Aynı zamanda daha önce teknik heyetle beraber çalıştığım için mutluyum” dedi.

'BURADAKİ ATMOSFERİ ÇOK ÖZLEMİŞİM'

Geçen sezonu da değerlendiren Bajic, "Zaten ilk Konyaspor'daki dönemim çok başarılı geçti. Aynı zamanda sonuçtan da belli oldu. Hem kendi adıma hem de takım adına öbür tarafa geçtiğimiz zaman Başakşehir'e geçince farklı bir ortama girdim zaten, daha yüksek bir rekabet içerisine aynı zamanda ciddi bir sakatlık geçirdim. Onun için çok da kötü değil ama benim düşündüğüm gibi olmadı. Onun için önümüzdeki sezon daha teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum. Konyaspor seyircisi ile zaten iyi bir ilişkim var. Başarı geldikten sonra o da daha üst seviyeye çıktı. Bunun için çok mutluyum. Çünkü Konyaspor Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip bir kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla birlikte iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim. Onun için tercih Konyaspor oldu” ifadelerini kullandı. (İHA)



