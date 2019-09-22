Rıdvan Dilmen: Vedat Muriç, Alex ile oynasa 25 gol atardı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı ve iki hafta sonra 3 puanla tanıştı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

DİLMEN'İN İLK YARI AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Fenerbahçe'de problemin devam ettiğini belirten Dilmen, ''Garry'nin pozisyonuna Kruse geçti. Geçen haftadaki problemin bu hafta da devam ettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'de, arkadakiler ve öndekiler. Ankaragücü geçen hafta bir travma yaşadı. Kendi evinde 4-0 yenildi. Bu haftada Fenerbahçe'ye konuk oldu ve konsantrasyonu geçen hafta ile aynı olmaz'' dedi.

Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu eksikliği yaşadığını belirten Dilmen, ''Fenerbahçe, şu an 3 ön liberoyla oynuyor. 1 tane santrafordan kırma oyuncuyu sol açığa koyuyorsunuz. Bu ikilemi atlatması lazım Fenerbahçe'nin. Zajc tarzı bir oyuncu lazım. Yaratıcılık azaldı. Tolga yerine Zajc ile başlarım ikinci yarıya." diye konuştu.

DİLMEN'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

''Muhtemelen Ersun Yanal bu maçı çok kolay kazanacağını düşünüyordu. Uzun süre oynamayan Rami 45 dakikayı zor çıkardı maç eksiğinden dolayı. Aynısını Galatasaray'da da Lemina yaşadı. Gustavo, Emre, Tolga, Ozan, Tolgay tüm orta sahalar oynadı neredeyse. Hepsi de farklı yerlerde. Zaten orijinal olmayan bir sol bekin var. Tolga'dan sol ön oyuncusu olmaz. Bu takımda çalımlarla gidecek sadece Deniz var. O da çok formsuz. Fenerbahçe’nin performansını konuşacağım ama gerçek performans bu değil. Rakibi küçümsemişler gibi geldi. Fenerbahçe daha kompakt bir takım.''

'VEDAT MURİÇ, ALEX İLE BERABER OYNASA 25 GOL ATARDI'

''Muriç'in Türkiye'den giden en pahalı transferlerden birisi olacağını düşünüyorum. Lazio, Napoli, Tottenham ve Monaco'nun kendisini izlediğini biliyorum. 3 sene içinde iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmesi kendisi için de büyük avantaj. Bazı forvet oyuncuları vardır. Kısa boylu, hareketlidir. Bazıları fizik olarak kuvvetlidir. Bazısı uzun boyludur Crouch gibi, top indirir. Vedat Muriç de hepsi birden var. Alex ile beraber oynasa 25 tane gol atardı.''