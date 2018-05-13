Rodallega'dan transfere yeşil ışık !

Bir türlü düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun, kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı ortaya çıktı. Karadeniz ekibiyle gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Rodallega, gerekli girişimler için sezonun sona ermesini bekliyor

Hugo Rodallega'nın, bir süredir Deportivo Cali ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Rodallega'nın Kolombiyalı yöneticilere, kendisinin Cali'ye transfer olabileceğini belirterek olumlu yanıt verdiği ancak bordo-mavililerle devam eden bir sözleşmesi olduğu için kendisinin olumlu yanıt vermesinin yeterli olmayacağı hatırlatmasını yaptığı belirlendi.

'Kulüple görüşün'

Deportivo Cali'ye kulübü Trabzonspor ile görüşmesi hatırlatmasını yapan golcü oyuncunun, iki kulübün anlaşması gerektiğini, aksi takdirde bu transferin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını açık bir şekilde ifade ettiği belirtildi.

Sezonun sona ermesini bekleyen Rodallega'nın ardından yönetimle bir görüşme gerçekleştireceği ve bonservisi konusunda kolaylık sağlanmasını istemesinin beklendiği iletildi.