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  4. 11 Ekim 2017 17:16

Rodrigues’in Galatasaray fedakarlığı

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Garry Rodrigues, milli takımdaki hocasından izin alarak Florya'ya bir gün erken döndü ve takımla idmana çıktı.

Rodrigues’in Galatasaray fedakarlığı
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Galatasaray’da bu sezonki takımdaşlığın bir örneğini de Garry Roudrigues gösterdi.  26 yaşındaki futbolcu, milli takımı Yeşil Burun Adaları’nın Mozambik ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesi hocasından izin aldı ve Florya’ya bir gün erken gelerek Galatasaray ile idmana çıktı. Garry Roudrigues’in yaptığı bu hareket, Galatasaray’da bu sezon gösterilen yüksek takımdaşlık ve Hırvat teknik adam Igor Tudor’un disiplinli tavrınının meyvelerini vermesi olarak yorumlandı.

MİLLİLER DÖNDÜ! 

Bu arada, milli takımlara 9 oyuncu gönderen Galatasaray’da Muslera ve Belhanda dışındaki oyuncular geri döndü. Belhanda’nın bugün İstanbul’da gelerek akşam idmanında takımla olacağı öğrenildi.

Bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Bolivya’yı 4-2 mağlup eden Uruguay’da ilk 11’de maç başlayan Muslera’nın ise yarın Galatasaray ile idmanlara başlaması bekleniyor.

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