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Rusya - Paraguay maçı terör saldırısı nedeniyle iptal edildi

Rusya - Paraguay maçı terör saldırısı nedeniyle iptal edildi
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Rusya Futbol Federasyonu, Moskova'daki terör saldırısının sonrasında Rusya ile Paraguay arasındaki dostluk maçının yapılmayacağını açıkladı.

Rusya - Paraguay maçı terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Rusya Futbol Federasyonu (RFS), Rusya ile Paraguay arasında Moskova'da yapılması planlanan dostluk maçının, meydana gelen terör saldırısının ardından iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, dün akşam konser salonuna düzenlenen ve 110'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Moskova'da yapılması planlanan Rusya-Paraguay dostluk maçının yapılmayacağını duyurdu.

Etiketler terör saldırı Rusya paraguay
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