Ryan Babel: Burak Yılmaz bize çok ciddi katkı yapacaktır

Kampı anlatarak sözlerine başlayan Ryan Babel, "Şimdiye kadar gayet iyi gidiyor, hepimiz çok hırslıyız. Çok istekliyiz ve hepimiz güzel bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

İlk yarıdaki puanlar kayıplarıyla ilgili ise Hollandalı oyuncu, "Bunun nedenini bilmiyorum. Bilsek bu hataları yapmazdık. Daha genel bir cevap vereyim. Futbolda takımlar bazen iyi bazen kötü sezonlar geçirirler. Biz de ligin ilk yarısını iyi geçiremedik. Ama henüz hiçbir şey için geç değil. Herkes bu durumu değiştirmek için gerçekten hırslı ve istekli." sözleriyle umutlu konuştu.

Burak Yılmaz transferini değerlendirmesi istenen Ryan Babel, "Hücuda katkı yapabilecek bir oyuncuya zaten ihtiyacımız vardı. Kulüpte, bu ihtiyacımızı Burak Yılmaz transferi ile giderdi. Burak Yılmaz tabii ki çok deneyimli bir oyuncu. Kesinlikle bize çok ciddi katkı yapacaktır." açıklamasını yaptı.

VAR sisteminin Türkiye'de farklı uygulandığını belirten Ryan Babel şu ifadeleri kullandı, "Ben VAR sistemini tamamıyla destekliyorum; çünkü futbolun adil bir oyun olarak oynanmasını istiyorsak büyük katkısı olur. Doğru kararların verildiğinden emin olmanızı sağlıyor. Farkıl liglerde VAR'ın farklı şekilde kullanıldığını gördüm. Mesela Türkiye'de tartışmalı bir pozisyon olunca hakem önce kulaklıktan yaklaşık 5 dakika pozisyonla ilgili VAR odasındaki hakemlerin yorumunu dinliyor. Sonrasında ekranda izlemeye gidiyor. Bu durum bir maç içinde 4-5 defa yaşanınca haliyle oyun çok durmuş oluyor. Ama diğer liglerde hakem doğrudan saha kenarındaki ekrana gidip pozisyonu orada analiz ediyor. Ve bu sayede oyun daha akıcı bir hale geliyor. Bence burada önemli bir fark var. Ancak sistemi tamamen destekliyorum. Bence VAR sistemiyle bu tip kararların önüne geçilmiş oluyor. "

Hollanda Milli Takımı için de de konuşan Ryan Babel, "Şu anda çok umut vadeden bir durum var. Hollanda'nın global anlamda futboldaki ait olduğu yere gelebilmesi için çok parlak bir durum var. Takım doğru yolda. Bu kesinlikle söylenebilir. UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya Almanya'ya karşı bu kadar iyi işler yapacağımızı kimse beklemiyordu. Ama takım halinde çok iyi bir karakter ortaya koyduk. Bu bizim için tamamen yeni bir yolculuk. Gelişime çok açık potansiyeli çok yüksek iyi oyuncu grubu var. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde bu oyuncular daha da iyi hale gelebilecekler. Gerçekten parlak bir gelecek var." sözleriyle umutlu ifadeler kullandı.