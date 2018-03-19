Sahaya giren köpek bir türlü yakalanamadı !

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL), Tunceli Atatürk Stadyumu'nda Dersimspor ile Dersim 62 Spor takımları arasında oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında sahaya sokak köpeği girdi. Köpeğin sahaya girmesiyle hakem karşılaşmayı durdurdu. Dersim 62spor oyuncusu Doğan Can Mencil de köpeği kucaklayarak saha dışına çıkarmaya çalıştı.

Genç futbolcunun bu çabası köpeğin kendisini ısırmaya çalışması nedeniyle başarılı olamadı. Köpek, diğer futbolcuların çabasıyla saha dışına çıkarıldı ve karşılaşma devam edildi. Dersimspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.