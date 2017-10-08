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  4. 08 Ekim 2017 17:55

Sakaryaspor yeni stadına kavuşuyor

Sakaryaspor, 28 bin 154 kişilik yeni stadına Kahramanmaraşspor maçıyla kavuşuyor.

Sakaryaspor yeni stadına kavuşuyor
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Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olan Sakaryaspor yeni stadına kavuşuyor.2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan yeşil-siyahlı ekip, bugün Kahramanmaraşspor ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Yeni Sakarya Stadyumu, Sakarya-Karasu yolunda, şehir merkezine yakın bir konuma inşa edildi. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından iki yıl önce Adapazarı ilçesinde inşasına başlanan Yeni Sakarya Atatürk Stadı, sezonun ilk maçına yetiştirilememişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla inşasına hız verilen stadın yapımı tamamlandı.

Yaklaşık 128 dönüm arazinin 28 dönümü üzerinde, UEFA standartlarına uygun olarak inşa edilen statta sosyal donatıların yanı sıra 18 asansör, 29 loca, mescitler, emzirme odaları ve çocuk oyun alanları bulunuyor.

Engelli vatandaşların da rahat şekilde kullanabileceği statta, 495 kişilik VIP tribünü, 232 loca, 378 kişilik basın tribünü, 150 engelli seyirci koltuğu yer alıyor.

Yeni stadın bodrum katında 8'i engelli, 151 araçlık kapalı otopark, çevresinde ise 77'si engelli, bin 342 araçlık açık otopark hizmet verecek.

stadyum , sakaryaspor
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