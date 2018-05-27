Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid !

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İspanya’nın Real Madrid takımı, İngiltere ekibi Liverpool’u 3-1 yenerek, kupanın sahibi oldu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf, Muhammed Salah ile sol kanattan etkili ataklar geliştiren Liverpool olurken, Real Madrid ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. İspanya temsilcisi, ilk tehlikeli atağını 15. dakikada Ronaldo ile geliştirirken, Liverpool ise 22. dakikada Trent Alexander-Arnold ile gole yaklaştı.

İki takımda yaşanan zorunlu değişiklikler, ilk yarıya damga vurdu. Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, mücadeleye devam edemedi ve 31. dakikada yerini Adam Lallana’ya bıraktı. Real Madrid’de ise 37. dakikada sakatlanan Carvajal’ın yerine oyuna Nacho girdi.

Real Madrid, 43’üncü dakikada Ronaldo ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Isco’nun yaptığı ortada topa iyi yükselen Ronaldo’nun ceza sahası içinden sert kafa vuruşunu Liverpool kalecisi Karius çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlığı ağlara yollayan Benzema’nın golü, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid’de Liverpool ceza sahasında oluşan karambolde Lallana’nın çıkarmaya çalıştığı top, Isco’nun önüne düştü.

İspanyol oyuncunun 48’inci dakikada ceza sahası içinden sert şutu, üst direkten döndü. Liverpool’un kalecisi Karius’un büyük hatasının ardından ilk golü Real Madrid buldu. Kendi ceza sahasında kontrol ettiği topu eliyle takım arkadaşlarına atmak isteyen Alman kaleci, üzerine gelen Real Madridli Benzema’yı göremedi. Fırsatçılığını gösteren Benzema, ayak uzattığı topu ağlara yollayarak 51’inci dakikada Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Liverpool, aradığı golü çabuk buldu. Milner’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Lovren, topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Senegalli oyuncunun meşin yuvarlak yere inmeden düzgün vuruşunun ardından 55’inci dakikada karşılaşmaya denge geldi: 1-1 Yeniden oyunun kontrolünü ele geçiren Real Madrid’de 61’inci dakikada Isco’nun yerine oyuna giren Gareth Bale, topla ilk buluşmasında güzel bir gole imza attı.

Sol kanattan Marcelo’nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Galli oyuncu, röveşatayla 64’üncü dakikada topu filelere yolladı: 2-1 Daha fazla oyuncuyla hücuma çıkan Liverpool’da Wijnaldum ile paslaşan Mane’nin 70’inci dakikada ceza sahası dışından sert şutunda, Real Madrid kalecisi Navas’ın müdahale ettiği top direkten döndü. Real Madrid, kaleci Karius’un maçtaki ikinci büyük hatasının ardından üçüncü golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Bale’ın uzun mesafeden sert şutunu kurtarmak isterken topu ıskalayan Alman kaleci, kalesinde üçüncü golü gördü: 3-1

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Real Madrid, böylece üst üste 3’üncü, toplamda ise 13. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

Real Madrid’in golleri Benzema (51) ve Bale’den (64 ve 83) geldi. Liverpool’un tek golünü ise 55’te Mane kaydetti. Liverpool’da kaleci Karius 51’de Benzema’nın, 83’te de Bale’in golünde inanılmaz hatalarla gole sebebiyet verdi.

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

Mücadelenin 90+3’üncü dakikasında bir taraftar sahaya girdi. Real Madrid atağında sahaya giren taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına çıkarıldı.

13’ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK!

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kupayı en çok müzesine götüren Real Madrid, 13’üncü kez mutlu sona ulaştı.

REAL MADRİD VE ZİDANE’DAN YENİ REKOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde Liverpool’u 3 – 1’lik skorla deviren Real Madrid, kupanın bu isimle oynandığı 26 yıllık süreçte üst üste 3 kez şampiyon olan ilk takım olarak tarihe geçti.

Ayrıca kupayı üst üste kazanan ilk teknik adam olmayı başaran Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kupayı 3’üncü kez kazanarak unvanını geliştirdi.