Bayern Münih 7 golle turladı
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında karşı karşıya geldiği Avusturya ekibi Salzburg’u 7-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Müsabakada Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 23 dakikada attığı 3 gol ile devler liginin en erken hat-trick yapan futbolcusu unvanını aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Bayern Münih, rövanş maçında Allianz Arena'da Salzburg'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk 23 dakikalık bölümünde Polonyalı yıldız Lewandowski 3 kez rakip fileleri havalandırarak, skoru 3-0'a taşıdı. 31'de Gnabry durumu 4-0 yaparak ilk yarının skorunu belirledi. İkinci yarıda Müller 54'te skoru 5-0'a taşıyan golü kaydederken, 70'te Kjaergaard Salzburg'un tek golünü atan isim oldu. 83'te Müller yeniden sahneye çıkarak, maçı 6-1 yaptı. 85'te ise Leroy Sane maçın skorunu tayin eden golü kaydetti. Karşılaşma 7-1'lik skorla tamamlandı.
İki takım arasında son 16'da oynanan ilk maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Lewandowski'den rekor
Müsabakada 3 gol 1 asistlik performans gösteren Lewandowski, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en erken hat-trick yapan futbolcu unvanını da ele geçirdi. Polonyalı yıldız maçın 23. dakikasında rakip filelere 3 gol atmıştı.
Liverpool mağlubiyetle turladı
Son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup eden Liverpool, Anfield'da mağlubiyete rağmen çeyrek final biletini kaptı. Kırmızılar, 61'de Martinez'in ayağından yediği gol ile 1-0 mağlup duruma düştü ve karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Ada ekibi, bu skora rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol