Caner Erkin Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı !

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş maçında konuk ettiği Bayern Münih'e 3-1 mağlup olarak elendi. Karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Caner Erkin, 90 dakika sonunda ortaya koyduğu performans ile alkış topladı.

Opta verilerine göre 90 dakika boyunca 80 kez topla buluşan Caner Erkin, %75 pas isabetli yakalarken, rakipleriyle girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. 2 top kapma, 1 uzaklaştırma performansı da sergileyen Caner Erkin'in en çok dikkat çeken istatistiği pas arası oldu.

Bayern Münih rövanşında tam 10 pas arasına imza atan Caner Erkin, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en fazla pas arası yapan futbolcu oldu. Son olarak Aralık 2016 tarihinde oynanan Gladbach - Barcelona maçında Tony Jantschke bir Şampiyonlar Ligi maçında daha fazla pas arası yapmıştı.

Caner bu istatistiğe ek olarak 5 ikili mücadele ve 2 hava topu kazandı. Ayrıca hücumda da 3 şut pası vererek gecenin siyah-beyazlılar adına başarılı isimlerindendi.

Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3