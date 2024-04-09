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DEAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'ne saldırı tehdidi

DEAŞ'tan Şampiyonlar Ligi'ne saldırı tehdidi
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Terör örgütü DEAŞ, şimdi de Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ev sahipliği yapacak stadyumlar için tehdit mesajı yayınladı.

Terör örgütü DAEŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin oynanacağı stadyumları tehdit etti. 

DAEŞ'in mesajında Parc des Princes, Santiago Bernabeu, Metropolitan ve Emirates Stadyumları yer aldı.

Bu stadyumları tehdit eden ve "Hepsini öldür" yazan bir posterin görseli de paylaşıldı.

Çeyrek finale ev sahipliği yapacak İspanya'da hükümet, bu akşam oynanacak maç öncesi güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Çeyrek finalde tüm maçların TSİ 22.00'de başlayacağı program şu şekilde:

Bugün:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Etiketler deaş Şampiyonlar Ligi stadyum terör örgütü
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