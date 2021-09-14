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Dortmund Beşiktaş maçına 6 eksikle çıkıyor

Dortmund Beşiktaş maçına 6 eksikle çıkıyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam karşılaşacağı Alman ekibi Borussia Dortmund kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a konuk olacak Borussia Dortmund’da kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında yarın saat 19.45’te Borussia Dortmund’u ağırlayacak. Almanya temsilcisi yarınki müsabaka için yola çıktı. Teknik Direktör Marco Rose yönetimindeki Dortmund’da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer kamp kadrosunda yer almadı.
Borussia Dortmund’un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle:

"Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf."

Etiketler Beşiktaş Borussia Dortmund Borussia Dortmund Beşiktaş şampiyonlar ligi kadro
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