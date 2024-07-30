Fenerbahçe'de Fred şoku: Maçın ilk yarısında sakatlandı
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Fenerbahçe'de Fred, Lugano maçının 31. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerde 29. dakikada sakatlanan Fred, kontrollerin ardından yeniden sahaya döndü.
Ancak Brezilyalı orta saha yedek kulübesine değişiklik işareti yaparak devam edemeyeceğini iletti.
31. dakikada oyundan çıkan Fred, yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
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