Galatasaray-Manchester United maçının iddia oranları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray gruptaki 5. maçında İngiliz devi Manchester United'ı sahasında konuk edecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala mücadelenin iddaa oranları belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 5. hafta mücadelesinde ilk ayağını 3-2 kazandığı Manchester United ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. ORANLAR BELLİ OLDU Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya az bir süre kala mücadelenin iddaa oranları belli oldu. MAÇIN FAVORİSİ YOK iddaa risk yönetimi, Galatasaray ve Manchester United'ın galibiyetlerine 2.39 oran verirken beraberliğin oranını 3.37 olarak belirledi.