Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u eledikten sonra 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşen Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda playoff'ta karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi (TSİ) 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Temsilcimiz seri başı olarak katıldığı kurada Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Temsilcimizin Olimpija Ljubljana ile oynanacak 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler ise (TSİ) 14.00'teki çekilişle belli olacak. Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.