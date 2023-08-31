  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Güncelleme:

Molde'yi devirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimleri bu akşam yapılacak...

Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.

Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.

Monaco'da yapılacak kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: GALATASARAY, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

Etiketler Galatasaray şampiyonlar ligi kura kura çekimi gruplar Manchester City Sevilla Barcelona Napoli Bayern Münih Paris Saint-Germain Benfica Feyenoord Real Madrid Manchester United Inter Dortmund Atletico Madrid Leipzig Porto Arsenal Shakhtar Donetsk Salzburg PSV Milan Braga Lazio Kızılyıldız Kopenhag GALATASARAY Real Sociedad Young-Boys Celtic Newcastle United Union Berlin Antwerp Lens
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hafta sonu planınızı değiştirin! Yağışlar geri geliyor!
Kediye tekmeye meydan dayağı! Evire çevire dövdü
Uçağın pilotu böyle görüntüledi! Nadir görülen kabus kamerada
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği geri döndü, kafalar karıştı!
Prof. Dr. Ersan Şen'den alkol yasağı genelgesi için dikkat çeken yorum
Benzine bir indirimcik daha geliyor
Türkiye'den BAE'ye büyük vergi kıyağı
Teoman'dan konserde büyük ayıp! Seyirciler ıslıkladı
Kabus gibi kaza: 15 yaralı var!
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte