Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Molde'yi devirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimleri bu akşam yapılacak...
Türkiye'yi bu yıl grup aşamasında Galatasaray'ın temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor.
Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.
Monaco'da yapılacak kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord
2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal
3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag
4. Torba: GALATASARAY, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens
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