Inter 1-2 Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi (Maç sonucu)

Inter Barcelona maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması heyecanı devam etti. F Grubu’nda liderliğini garantileyen Barcelona, deplasmanda Inter’e konuk oldu. Barça rotasyon kadrosuyla çıktığı maçta sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

17’lik genç yıldız Ansu Fati’nin golüyle kazanan Barça 14 puanla grubu lider bitirdi. Inter ise 7 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi’ne kaldı. Grubun diğer maçında Borussia Dortmund, konuğu Slavia Prag’ı 2-1 yenerek grubu 10 puanla ikinci bitirdi.

FATİ TARİH YAZDI

Oyuna sonradan giren ve oldukça etkili bir görüntü sergileyen 31 Ekim 2002 doğumlu Ansu Fati, Inter’i deviren golüyle Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu ve tarih yazdı!

