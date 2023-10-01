Manchester United - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında deplasmanda Manchester United ile oynayacağı karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United'ın konuğu olacak. Old Trafford Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak. Öte yandan müsabakanın VAR hakemi Alman Bastian Dankert olarak belirlenirken, yardımcılığını ise Belçikalı Bram Van Driessche yapacak.

Sarı-kırmızılılar A Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih'e 4-3 mağlup olmuştu.

DHA