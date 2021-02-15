Şampiyonlar Ligi'nin final topu tanıtıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki finalinde oynanacak top görücüye çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde son 20 yıldır kullanılan ikonik 'starball' tasarımının yeni versiyonunda, geçmiş 20 yılın final maçlarının yapıldığı şehir isimleri yer alıyor.

Siyah-gri tonlarının ağırlıklı olduğu yeni top, Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak son 16 turu mücadelelerinde sahaya çıkacak.

İlk olarak 2001 yılında tanıtılan "starball" adlı tasarım, UEFA Şampiyonlar Ligi logosunun yıldızlarına referans veriyordu. UEFA Finale İstanbul 21 isimli yeni topun tanıtımı için şu cümleleri kullandı: "İnce kırmızı 'banner'lar her yılı ve şehir detaylarını detaylandırırken, termal olarak bağlanmış yıldız panelleri daha iyi bir ilk dokunuş için kesintisiz bir yüzey sağlar. Top, termal olarak bağlanmış altıgen paneller, üst üste binen yıldızlar ve dokulu kaplama ile kontrol, aerobik denge ve güvenli bir tutuş sunmaya devam ediyor. Sürdürülebilir tutkal içeren top, sahada daha fazla hassasiyet için kusursuz bir yüzey ve geliştirilmiş ilk temas sağlar."

Şampiyonlar Ligi'nin bu yıl düzenlenecek finali 29 Mayıs 2021'de İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.