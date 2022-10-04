Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar! İşte maç programı
Futbolseverlerin en sevdiği organizasyonlardan biri olan ve tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynanacak. İşte maç programı...
Futbolseverlerin en sevdiği organizasyonlardan biri olan ve tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynanacak.
Günün öne çıkan maçında Inter, Barcelona'yı konuk edecek.
İşte maç programı
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