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Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar! İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar! İşte maç programı

Futbolseverlerin en sevdiği organizasyonlardan biri olan ve tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynanacak. İşte maç programı...

Futbolseverlerin en sevdiği organizasyonlardan biri olan ve tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynanacak.

Günün öne çıkan maçında Inter, Barcelona'yı konuk edecek.

İşte maç programı

Etiketler şampiyonlar ligi
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