Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen maçlar! İşte maç programı

Futbolseverlerin en sevdiği organizasyonlardan biri olan ve tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynanacak. İşte maç programı...

Futbolseverlerin en sevdiği organizasyonlardan biri olan ve tüm dünyanın ilgi ile takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 8 maç oynanacak. Günün öne çıkan maçında Inter, Barcelona'yı konuk edecek. İşte maç programı