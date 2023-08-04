Samsunspor, Galatasaray'dan o transferi açıkladı

Süper Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor, Galatasaray kulübünden 28 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. 28 yaşındaki hücum oyuncusu Kılınç'ın resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.



GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde 80 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.