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  4. 09 Aralık 2018 15:09

Seleznyov: Galatasaray'da oynamak istiyorum

Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan Yevhen Seleznyov, yönetiminin sezon başında kendisini Galatasaray'a göndermediğini için ağladığını söylerken, Galatasaray'da oynamak istiyorum. Eğer kulüp izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim dedi.

Seleznyov: Galatasaray'da oynamak istiyorum
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Süper Lig takımlarından Akhisarspor'da forma giyen Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, kariyeriyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Beyaz Futbol'a konuşan tecrübeli futbolcu, kulüp yönetiminin kendisini sezon başında Galatasaray'a göndermediğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Sezon başında beni Galatasaray'a göndermediler. Sonra kadro dışı bıraktılar. Evet hırsımdan ağladım. Bu fırsat hayatta insana bir kez gelir. Galatasaray'da oynamak istiyorum. Kim istemez ki? Türkiye'nin bir numaralı kulübü. Eğer kulübün izin verirse ara transferde Galatasaray'a giderim."

Yevhen Seleznyov , akhisarspor
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