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  4. 03 Haziran 2019 18:46

Şener Özbayraklı Galatasaray'la 2 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda... Galatasaray'ın Şener Özbayraklı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı ve milli futbolcunun istediği imza parasını ortadan kaldırıp resmi imzayı atmayı hedefliyor.

Şener Özbayraklı Galatasaray'la 2 yıllığına anlaştı
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Transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'in ardından bir hamle daha yaptı ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile prensip anlaşmasına vardı.

BiP Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile her konuda anlaşmaya varılırken, Şener ile 2+1 yıllık sözleşme kısa sürede imzalanacak.

Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro maaş alan Şener ile TL üzerinden prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızılı yönetim, talep edilen imza parasını ortadan kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

Galatasaray , şener özbayraklı , Fenerbahçe
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