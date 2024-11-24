Sergen Yalçın canlı yayında olduğunu unutunca... Apar topar reklama gittiler

Türk futbolunun efsane ismi Sergen Yalçın Ekol TV ekranlarında gazeteci Candaş Tolga Işık ile yaptığı canlı yayın sırasında yayında olduğunu unutup eline sigarayı alınca stüdyoda ilginç anlar yaşandı.

Türk futboluna hem futbolculuk, hem teknik direktörlük hem de spor yorumculuğu dallarında damgasını vuran Sergen Yalçın Ekol TV'de Candaş Tolga Işık ile birlikte futbol yorumlarına devam ediyor.

Ancak ikilinin dün akşamki canlı yayını sırasında ilginç anlar yaşandı.

Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan mücadelelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bir anlığına canlı yayında olduğunu unutan ve dalgınlıkla sigara çıkartan Sergen Yalçın'ın bu dalgınlığı programın apar topar reklama girmesine yol açtı.

Bir anda cebinden sigara paketi çıkaran Sergen Yalçın, paketinden bir dal sigarayı alırken o anları fark eden moderatör Candaş Tolga Işık canlı yayını keserek apar topar reklama gitti.

Galatasaray'ın yıldız ismi için "Galatasaray'da ne işi var?" tepkisi

Öte yandan Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ye konuk olup maçı Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazanan Galatasaray hakkında konuşan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu için çarpıcı yorumlarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

"En anlamadığım konu ne biliyor musun? Şimdi bütün Galatasaraylılar bana hak verecek. Bu Hakim Ziyech'in ne işi var Galatasaray'da? Allah aşkına, inanamadım ya! Adam yürümüyor bile maçta yürümüyor. Takım kontra atak yiyor, yürümüyor bile. Anlamadım yani neden Galatasaray'a geldi? Niye geldi? Başka bir yere gitseydi de Galatasaray daha iyi bir oyuncu alsaydı bari.

İnanamadım yani bugün Hakim Ziyech'i seyrettim. Kaçırdığı golü boşver, ben ona bakmıyorum. Ben oyun içerisinde durumuna bakıyorum futbolcunun. Galatasaray takımına hiç olmuyor. Barış Alper falan canına dişine takıp koşuyor, Ziyech 3 metre bile yürümüyor. O kadar güçsüz ki üflesen düşecek. İnanamadım yani. Galatasaray ortalamasının çok altında, Galatasaray'a hiç olmuyor. Tempoyu düşürüyor, takımı eksik oynatıyor."