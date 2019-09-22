Sergen Yalçın: Öne geçseydik belki de oyunun hikayesi çok farklı olabilirdi

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın seyir keyfi açısından son derece güzel geçtiğini ifade etti.

Güzel bir karşılaşma olduğunu aktaran Yalçın, "Son dakikada bulduğumuz gol bize bir puan kazandırdı, bu yüzden çok mutluyuz. Zor bir müsabakaydı ama 90 dakikalık bölümde, oyunun tamamında oyunda kalmak bizim için çok önemliydi. Kazandığımız bir puandan dolayı mutluyuz" diye konuştu.

Yalçın, müsabakayı bölüm bölüm yorumlamanın daha iyi olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk 25 dakikalık bölümde oyuna çok odaklanmıştık. Top bizdeydi, iyi oynayan taraf bizdik ama kalemize gelen ilk pozisyonda maalesef golü yedik. Ondan sonra bocalamaya başladık. Duran toptan bir iki pozisyon verdik, neticesinde gol de yiyebilirdik ama pozisyonlarımız da var. İkinci yarı daha önde oynamak durumunda kaldık. Bekleyen büyük takıma karşı oynamak kolay değil, güçlü bir takım var. Oyuncu kalitesi çok yukarıda olan bir takım var."

Oyunu çevirmek için futbolcularının çok mücadele ettiğini aktaran Yalçın, şunları söyledi:

"Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Gol de yiyebilirdik bir pozisyon verdik, verdiğimiz pozisyonu biz verdik, onlar bulmadı. İkinci yarının 20-25 dakikalık bölümünde çok iyi oynadık. Oyunu çok önde kabul ettik. Bu kadar önde kabul edersek böyle bir takıma karşı kontra atak imkanı vermemiz gayet doğal ama alınmış bir puan bizim için sevindirici. Öne geçseydik belki de oyunun hikayesi çok daha farklı olabilirdi. O zaman biz bekleyecektik, daha farklı bir hikaye ortaya çıkabilirdi. Ama 1-1'lik skorun oyuna göre çok normal olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, artık önümüzdeki haftalara bakacağız."

"KADROMUZ GENİŞ OLMADIĞI İÇİN SIKINTI YAŞIYORUZ"

Yalçın, sakatlığı nedeniyle maçta görev yapamayan Bifouma'nın çok yetenekli ve hızlı bir oyuncu olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bifouma'nın rakip savunmaya çok büyük sıkıntı yaratabilecek kapasitesi var. Geçen hafta MKE Ankaragücü maçında Bifouma'nın katkısı çok büyüktü. Fofana'yı da az oynatabildik. Onu da kaybedersek kenarlarda oynatacak çok oyuncumuz yok. Gökhan Töre milli maç arasına kadar bizimle olmayacak. Gökhan da olsaydı bugün çok iş yapardı. Sezon içerisinde bu tür sakatlıklar olacak. Biz mevcut kadrodaki oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Çok geniş kadromuz olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz doğal olarak, problem orada. Sezona erken başladık, UEFA'da sert maçlarla başladık. Bu, oyuncular üzerinde ciddi yorgunluk ve sakatlık durumu yarattı. Aslında UEFA maçlarından geliyor bunlar ama sezon içinde bunlar olacak. Biz sağlam oyuncularla yolumuza devam edeceğiz."

Guilherme'nin performansından son derece memnun olduklarını kaydeden Yalçın, mevcut kadroyla en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"ÖMER BAYRAM'IN ATILMASI GEREKİYORDU"

Yalçın, karşılaşmada 1-1'den sonra oyunun kendilerine döndüğünü belirterek, "Ondan sonra hakemin oyunu uzatmasının Galatasaray'ın lehine olacağını düşünmüyorum çünkü 1-1'den sonra biz gol kaçırdık. Hakemden çok sızlanacak bir durum olduğunu düşünmüyorum özellikle Galatasaray tarafına baktığımızda. Hakemlik ortada çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Net söylemiyorum, uzaktım göremedim ama Ömer Bayram idi herhalde Guilherme'ye yaptığı faulde ikinci sarı karttan yüzde yüz atılması gerekiyordu. Televizyondan izlediğimizde daha net göreceğiz ama hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini düşünmüyorum" diye konuştu.

