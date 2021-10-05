Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, DG Sivasspor maçındaki 'Sportmenliğe Aykırı Hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK sevkleri şu şekilde

1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 01.10.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. (1-2) Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi ADEM KART'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi BURAK CAN COŞKUN'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi ERKAN KOTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi FARUK AKINCI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BAKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 01.10.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK (3-1) Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR (1-1) Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. (1-2) Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GZT GİRESUNSPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR (0-1) Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. (2-3) Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MEHMET ÖMEROĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi BURAK BAKIR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TOGAY MURATOĞLU'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü AHMET CİNGÖZ'ün 02.10.2021 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ (1-0) TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü antrenörü MUSTAFA İŞÇELEBİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. (2-1) TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR (1-1) TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu HASAN KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ (3-2) TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR (2-1) TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ görevlisi ERSOY GİRGİN'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-ç maddesi ve 2021-2022 Sezonu TFF 1.Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-PENDİKSPOR (1-0) TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 ve 7/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-NAZİLLİ BELEDİYESPOR (1-0) TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ESKİŞEHİRSPOR (2-1) TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü teknik sorumlusu MESUT TOROS'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu CEM KARACA'nın 02.10.2021 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ESKİŞEHİRSPOR (2-1) TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- TARSUS İDMANYURDU Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-AKHİSARSPOR (1-0) TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TARSUS İDMANYURDU Kulübü Başkanı HARUN KIRBIYIK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. (3-2) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İNEGÖLSPOR Kulübü futbolcusu HAKKI İSMET ŞİMŞEK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR-SİVAS BELEDİYE SPOR (0-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-SAKARYASPOR A.Ş. (0-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü teknik sorumlusu BAHADDİN GÜNEŞ'in 02.10.2021 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-AFJET AFYONSPOR (1-1) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü futbolcusu HAKAN DEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan SARIYER-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. (3-1) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- BODRUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-TURGUTLUSPOR (3-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.10.2021 tarihinde oynanan ANKARASPOR-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. (1-0) TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-ARTVİN HOPASPOR (1-0) TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- BELEDİYE KÜTAHYASPOR Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan BELEDİYE KÜTAHYASPOR-BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK (2-0) TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- HENDEK SPOR Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan HENDEK SPOR-OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ (1-1) TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/6, 4/3 ve 7/3 maddeleri uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HENDEK SPOR Kulübü antrenörü MEHMET KAMA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ YAĞMUR'un 03.10.2021 tarihinde oynanan ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR-BERGAMA BELEDİYESPOR (1-0) TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR-İSKENDERUNSPOR A.Ş. (0-0) TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/3 ve 3/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübü görevlisi BEHÇET YENİYURT'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- ÇARŞAMBASPOR Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ÇARŞAMBASPOR (1-0) TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- MARDİN 1969 SPOR Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan MARDİN 1969 SPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR (3-1) TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

32- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR (0-0) TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. Kulübü'nün 03.10.2021 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.-AĞRI 1970 SPOR (3-0) TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 5/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- AĞRI 1970 SPOR Kulübü idarecisi NURETTİN YILDIRIM'ın 03.10.2021 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.-AĞRI 1970 SPOR (3-0) TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 05.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AĞRI 1970 SPOR Kulübü futbolcusu UĞUR DURMUŞ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.