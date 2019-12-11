Sergen Yalçın, sosyal medyayı sallayan o sözleri yalanladı

Orduzu Pınarbaşı Nuretin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Yalçın, Sivasspor karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade etti.

Sergen Yalçın, basit ve bireysel hatalardan goller yediklerini kaydederek, "Sıkıntılı goller yedik. Doğal olarak bu da motivasyonu düşürdü. Oyunun son bölümünde son 20-25 dakikada Eren’in sakatlanmasıyla 10 kişi oynamak zorunda kaldık. İşler bizim için daha da zorlaştı. Ligde bu tür sonuçlar olabiliyor" diye konuştu.

"POZİSYONUMUZUN KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sezona erken başladıklarını ifade eden Yalçın, “İçeride dışarıda maçlar oynadık. Sonuçta müsabaka oynuyoruz kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Şu anda bulunduğumuz pozisyonun kötü olduğunu düşünmüyorum. İlk yarının sonu itibariyle 3 lig, 1 de kupa maçımız kaldı. Onları da en iyi şekilde oynayıp, ligin ilk yarısını iyi bir şekilde tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yalçın, ilk yarıda fazla deplasman maçı oynadıklarını belirerek, ikinci yarıda iç sahada 9 lig maçı oynayacaklarını, bunun kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

"KAZANACAĞIMIZ MAÇLAR VARDI"

Bulundukları pozisyonun kötü olmadığını dile getiren Yalçın, “Belki 2-3 puan daha yukarıda olabilirdik. Kazanacağımız maçlar vardı. Hakem arkadaşlardan yakındığımız maçlar oldu. VAR’ın bizim aleyhimize devreye girdiği maçlar vardı. Gereksiz puan kayıpları oldu bizim adımıza ama önümüzde 3 maçlık bir periyot var. Bu 3 maçta ne alabiliyorsak alıp, ilk yarıyı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"OYUN İÇERİSİNDE BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR"

Yalçın, bir gazetecinin ‘Sivasspor maçında oyuncular arasında bir iletişimsizlik mi vardı, bir tartışma da yaşandı. Siz neler söyleyeceksiniz?’ şeklindeki sorusuna, “Oyun içerisinde böyle şeyler olabilir. Tabi ki oyuncularımız maçı kazanmak istiyorlardı. Hepsi iyi hazırlanıyorlar. Bazen oyun içerisinde işler istediğiniz gibi gitmediği zaman oyuncular arasında bazı tartışmalar olabilir. Biz oynarken de oldu, bunlar çok normal şeyler. Ama bunlar takım adına, takımın menfaati için olursa daha iyi olur. Çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum” cevabını verdi.

"KOLAY BİR MÜSABAKA DEĞİL"

Yalçın, Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, “Kolay bir müsabaka değil. Büyük bir takımla deplasmanda oynamak her zaman zordur. Haftalardır kazanan bir takıma karşı oynayacağız ama sonuçta bizim oyuncularımız bu tür maçları oynamaya alışkın. İyi performans sergilemek, iyi mücadele etmek, sahada sağlam durmak, müsabakayı kazanmak, herkesin elinden geleni yapması, iyi bir oyun çıkarmak şu andaki tek beklentimiz. Bu hafta da oyunsal anlamda hazırlanacağız. Umarım iyi bir oyun ve skorla döneriz” değerlendirmesinde bulundu.

"BEN SOSYAL MEDYA KULLANMIYORUM"

Yalçın, sosyal medyada kendisinin yaptığı iddia edilen ‘mutsuzum, uykularım kaçıyor’ yazısıyla ilgili ise, “Ben sosyal medya kullanmıyorum. Benim öyle bir paylaşım yapmam mümkün değil. Zaman zaman sosyal medyada bu tür şeyler çıkıyor. Gece bana da attılar, ben de gördüm. Komikti bayağı” yorumunu yaptı.

(İHA)

