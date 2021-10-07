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Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu

Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu

PFDK, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sivasspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli teknik adam, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sergen yalçın
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