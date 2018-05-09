Sergi Roberto’ya 4 maç ceza

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona’da forma giyen Sergi Roberto, 4 maç men cezası aldı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalan ekibinin Real Madrid ile sahasında oynadığı maçın 71. dakikasında Marcelo’ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Roberto’ya 4 maç men cezası verildiği bildirildi.

26 yaşındaki futbolcu, takımının ligde Villarreal, Levante ve Real Sociedad maçlarının yanı sıra ağustos ayında Sevilla ile yapacakları Süper Kupa mücadelesinin ilk ayağında forma giyemeyecek.