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  4. 09 Mayıs 2018 16:17

Sergi Roberto’ya 4 maç ceza

İspanya Futbol Federasyon, Real Madrid maçında kırmızı kart gören Barcelonalı oyuncu Sergi Roberto’ya 4 maç ceza verdi.

Sergi Roberto’ya 4 maç ceza
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona’da forma giyen Sergi Roberto, 4 maç men cezası aldı.

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalan ekibinin Real Madrid ile sahasında oynadığı maçın 71. dakikasında Marcelo’ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Roberto’ya 4 maç men cezası verildiği bildirildi.

26 yaşındaki futbolcu, takımının ligde Villarreal, Levante ve Real Sociedad maçlarının yanı sıra ağustos ayında Sevilla ile yapacakları Süper Kupa mücadelesinin ilk ayağında forma giyemeyecek.

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