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Sezonun açılış maçında Beşiktaş, kaldığı yerden devam ediyor

Sezonun açılış maçında Beşiktaş, kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Son şampiyon Beşiktaş, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'la karşılaşan siyah-beyazlılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

 BEŞİKTAŞ'TAN MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ
Oldukça tempolu başlayan maçta iki takım da karşılıklı ataklarla birbirini zorladı. 9. dakikada Kevin N'Koudou'nun golüyle öne geçen siyah-beyazlılar bu dakikadan itibaren rakibine hiç topla oynama şansı tanımadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Kara Kartal, Rize kalesini adeta ablukaya aldı. 52. dakikada Atiba'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran siyah-beyazlılar için maç bu andan itibaren çok daha kolay bir hal aldı. Oyunu rölantiye alan Beşiktaş, maçın temposunu oldukça düşürdü. Saha içinde topu gezdiren siyah-beyazlılar rakibini de koşturarak oldukça yordu. Karşılaşmada 90+4. dakikada Larin skoru belirleyen golü attı ve Kara Kartal, sezonun ilk maçında 3-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş maç çaykur rizespor
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